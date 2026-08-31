Обещания только на бумаге: почему щедрую помощь Трампа Непалу в КНР назвали тщательным расчетом

ВАШИНГТОН, 31 августа, ФедералПресс. От гималайского ледника откололась огромная глыба льда с породой и рухнула в реку Бхотекоши – селевой поток снес пограничный переход на китайской стороне и обрушился на Непал.
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