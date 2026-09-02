Рианна показала фигуру в леопардовом платье для рекламной фотосессии

Певица Рианна вновь привлекла внимание в ярком образе для рекламы своего бренда Savage&Fenty на фоне действий компании Meta Instagram (признана экстремистской и запрещена в РФ).
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