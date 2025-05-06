Инвестиции в жилье в Санкт-Петербурге оказались в четыре раза менее выгоднее вкладов

Покупка квартиры сейчас не воспринимается в качестве инструмента для приумножения средств Средняя цена на однокомнатную квартиру – самый популярный вариант для сдачи в аренду – на вторичном рынке в Санкт-Петербурге достигла 9,2 миллиона рублей в текущем месяце.
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