Инвестиции в жилье в Санкт-Петербурге оказались в четыре раза менее выгоднее вкладов

Покупка квартиры сейчас не воспринимается в качестве инструмента для приумножения средств Средняя цена на однокомнатную квартиру – самый популярный вариант для сдачи в аренду – на вторичном рынке в Санкт-Петербурге достигла 9,2 миллиона рублей в текущем месяце.