"Ещё одна жертва "Оземпика". Леди Гагу раскритиковали из-за экстремальной худобы

40-летнюю Леди Гагу раскритиковали из-за экстремальной худобы. Поклонников встревожили сильно выступающие скулы артистки, которые было отчётливо видно на видео, где она показывает свой ежедневный макияж.
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