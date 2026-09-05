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"Ещё одна жертва "Оземпика". Леди Гагу раскритиковали из-за экстремальной худобы

"Ещё одна жертва "Оземпика". Леди Гагу раскритиковали из-за экстремальной худобы

40-летнюю Леди Гагу раскритиковали из-за экстремальной худобы. Поклонников встревожили сильно выступающие скулы артистки, которые было отчётливо видно на видео, где она показывает свой ежедневный макияж.

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