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По следам сегодняшнего заседания КС

Событием если не года, то месяца - точно - стало сегодняшнее заседание КС по вопросу о проверке конституционности статей 195, 196, пункта 1 статьи 197, пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 200, абзаца второго статьи 208 Гражданского кодекса РФ по запросу Краснодарского краевого суда.

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