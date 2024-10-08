По следам сегодняшнего заседания КС

Событием если не года, то месяца - точно - стало сегодняшнее заседание КС по вопросу о проверке конституционности статей 195, 196, пункта 1 статьи 197, пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 200, абзаца второго статьи 208 Гражданского кодекса РФ по запросу Краснодарского краевого суда.