«ФСБ на страже безопасности Калужской области»: что было за год

Сегодня мы отмечаем день образования органов государственной безопасности. Этот профессиональный праздник стал символом уважения и признательности людям, которые стоят на страже безопасности наших граждан, общества и государства, защищают суверенитет и стабильность конституционного строя России, борются с терроризмом и экстремизмом, вдали от Родины отстаивают её национальные интересы.