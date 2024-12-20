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Калужские новости

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«ФСБ на страже безопасности Калужской области»: что было за год

«ФСБ на страже безопасности Калужской области»: что было за год

Сегодня мы отмечаем день образования органов государственной безопасности. Этот профессиональный праздник стал символом уважения и признательности людям, которые стоят на страже безопасности наших граждан, общества и государства, защищают суверенитет и стабильность конституционного строя России, борются с терроризмом и экстремизмом, вдали от Родины отстаивают её национальные интересы.

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