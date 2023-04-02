Daily Storm

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Медведев назвал Зеленского гнусной мразью и пригрозил ему Божьим судом из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой

Медведев назвал Зеленского гнусной мразью и пригрозил ему Божьим судом из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой

Бывший президент России процитировал Откровение Иоанна БогословаПрезидент Украины Владимир Зеленский и его команда ответят за все действия в отношении Киево-Печерской лавры, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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