На 47-м году жизни скончалась звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс. Болезнь победила

Актриса Никки Эйкокс, которая прославилась после роли демона Мэг Мастерс в культовом сериале “Сверхъестественное”, умерла после двухлетней борьбы с раком.
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