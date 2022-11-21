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На 47-м году жизни скончалась звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс. Болезнь победила

На 47-м году жизни скончалась звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс. Болезнь победила

Актриса Никки Эйкокс, которая прославилась после роли демона Мэг Мастерс в культовом сериале “Сверхъестественное”, умерла после двухлетней борьбы с раком.

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