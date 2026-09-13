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FiNE NEWS

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Пять причин плохого самочувствия по утрам при достаточной продолжительности сна

Пять причин плохого самочувствия по утрам при достаточной продолжительности сна

Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда после сна продолжительностью около восьми часов утром ощущается усталость, тяжесть в голове и отсутствие энергии.

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