Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Операцией по освобождению Авдеевки руководил Генерал -полковник Андрей Мордвичёв, командующий группировкой "Центр". Думаем, что на днях ему и его ребятам "Героев России" дадут.

Операцией по освобождению Авдеевки руководил Генерал -полковник Андрей Мордвичёв, командующий группировкой "Центр". Думаем, что на днях ему и его ребятам "Героев России" дадут.

Вот что о нем написали Дети Арбата: Генерал-полковник Мордвичев "К началу СВО, силы ЮВО фактически были разбиты на двое: одна часть этих сил была развернута в Крыму и готовилась выступить на марше в сторону Херсона и Мелитополя.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Настоящие генералы воюют а не играют в нарды в Ливии
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12 час.
НМ
Наталия Москаленко
Здоровья и долгих лет!
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4 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Скорейшей Победы, наши великие воины и боевой генерал!!!🙏🙏🙏 Всевышний с Вами!!!
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2 час.

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