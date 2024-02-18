Операцией по освобождению Авдеевки руководил Генерал -полковник Андрей Мордвичёв, командующий группировкой "Центр". Думаем, что на днях ему и его ребятам "Героев России" дадут.

Вот что о нем написали Дети Арбата: Генерал-полковник Мордвичев "К началу СВО, силы ЮВО фактически были разбиты на двое: одна часть этих сил была развернута в Крыму и готовилась выступить на марше в сторону Херсона и Мелитополя.