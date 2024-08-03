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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Раскрыто послание Путина в ходе обмена заключенными

Россия и Запад 1 августа провели масштабный обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Как пишет Devdiscourse, этот обмен показал приверженность президента РФ Владимира Путина национальной лояльности, а также преданности российским спецслужбам.

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