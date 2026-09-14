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Депутат парламента Индии: Китай извлек наибольшую выгоду из саммита БРИКС

Депутат парламента Индии: Китай извлек наибольшую выгоду из саммита БРИКС

Китай стал главным бенефициаром прошедшего саммита БРИКС, получив выгоду от объединения стран, стремящихся выступить против доминирования Запада, заявил депутат верхней палаты парламента Индии Капил Сибал, пишет 14 сентября The Hindustan Times.

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