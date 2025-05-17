Чемпионка ОИ Роднина вспомнила, что в молодости у нее подозревали рак крови

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия" вспомнила о малоприятном моменте из жизни, когда в молодости у нее подозревали рак крови.
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