Чемпионка ОИ Роднина вспомнила, что в молодости у нее подозревали рак крови

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия" вспомнила о малоприятном моменте из жизни, когда в молодости у нее подозревали рак крови.