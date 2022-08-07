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В МО Израиля заявили о наращивании интенсивности операции против «Исламского джихада»

В МО Израиля заявили о наращивании интенсивности операции против «Исламского джихада»

pxhere.com Интенсивность операции ВС Израиля против террористической организации «Исламский джихад» будет нарастать, заявил глава военного ведомства еврейского государства Бени Ганц.

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