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Стоимость конфликта на Украине для экономики Германии превысила €200 млрд

Стоимость конфликта на Украине для экономики Германии превысила €200 млрд

Эксперты ФРГ оценивают потери экономики Германии из-за конфликта на Украине более чем в €200 млрд. Об этом 20 февраля заявил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер.

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