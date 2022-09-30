Гранатометчики ВВО совершенствуют боевую выучку в ходе занятий на полигоне в Забайкальском крае

В ходе отработки учебных задач особое внимание уделяется вопросам скрытного занятия и маскировки огневых позиций на различной местности, в том числе при отсутствии естественных укрытий.
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