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Угрожающий потенциал: почему США пытаются уничтожить Россию

Угрожающий потенциал: почему США пытаются уничтожить Россию

Уже 20 лет США пытаются убрать Россию с мировой арены. В ход идёт всё, вплоть до намеренного стравливания стран, которые находятся на постсоветских территориях.

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Комментарии
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Галина Дьячина
а интересно..сбежали из Европы..обосновались  в Америке...чего же им ещё надо..пусть сидят в своей стране и не б..
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7 час.
Гарий Щерба
СССР   бы уж  ДАВНЫМ  ДАВНО  такие же  ПРОБЛЕМЫ УСТРОИЛ  ФАШИЗМНГТОНУ  а вот  ПРЕЕМНИЦА СССР  РОССИЯ ,  почему то  с  ЗАВИДНЫМ ПОСТОЯНСТВОМ СТОИТ  в  ОБОРОНЕ и  ЖУЕТ СОПЛИ ....!!! ПРОТИВНО ...
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3 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Россию пытались уничтожить ещё когда и не блюдался этот самый  &quot;угрожающий потенциал&quot;, ну разве что ЯО ( так на западе  ЯО тоже имеется), а сейчас, если на западе и в самом деле попробуют потягаться &quot;потенциалами&quot; с Россией, то получится крайне затратно, а результат может оказаться вообще непредсказуемым... примерно как с санкциями - столько усилий, а результат весьма сомнительный.
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3 час.

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