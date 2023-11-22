Угрожающий потенциал: почему США пытаются уничтожить Россию

а интересно..сбежали из Европы..обосновались в Америке...чего же им ещё надо..пусть сидят в своей стране и не б..

СССР бы уж ДАВНЫМ ДАВНО такие же ПРОБЛЕМЫ УСТРОИЛ ФАШИЗМНГТОНУ а вот ПРЕЕМНИЦА СССР РОССИЯ , почему то с ЗАВИДНЫМ ПОСТОЯНСТВОМ СТОИТ в ОБОРОНЕ и ЖУЕТ СОПЛИ ....!!! ПРОТИВНО ...

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Россию пытались уничтожить ещё когда и не блюдался этот самый "угрожающий потенциал", ну разве что ЯО ( так на западе ЯО тоже имеется), а сейчас, если на западе и в самом деле попробуют потягаться "потенциалами" с Россией, то получится крайне затратно, а результат может оказаться вообще непредсказуемым... примерно как с санкциями - столько усилий, а результат весьма сомнительный.