По стопам Китая: в Госдуме предложили ввести социальный рейтинг для мигрантов

В Госдуме предложили ввести систему оценки мигрантов по аналогии с социальным рейтингом в Китае. Автором инициативы оказался лидер фракции «Справедливая Россия – За правду», а обращение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА «Новости».