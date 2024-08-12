Китай заинтересовался защитой от дронов

Китайские производители начали активнее разрабатывать оружие для борьбы с дронами. Пекин заинтересовался защитой от дронов на фоне массового применения беспилотников в ходе специальной военной операции на Украине, пишет South China Morning Post (SCMP).
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