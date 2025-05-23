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Новости Тамбова

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Компания "Инфо-Ю" отмечает день рождения

Компания "Инфо-Ю" отмечает день рождения

Сегодня, 23 мая, компания "Инфо-Ю" отмечает свое 22-летие. С 2003 года компания помогает бизнесу двигаться к цели, органам муниципальной, региональной и федеральной власти - проводить социально-значимые мероприятия, оказывать информационную поддержку патриотическим, спортивным, культурным, образовательным, развлекательным акциям, а своим сотрудникам - расти и развиваться.

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