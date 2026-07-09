Джастин Бальдони прервал молчание после суда с Блейк Лайвли

Режиссёр Джастин Бальдони и его супруга Эмили прервали двухлетнее молчание, прокомментировав громкий юридический конфликт с актрисой Блейк Лайвли, которая обвинила его в домогательствах на съёмках фильма "Всё закончится на нас".