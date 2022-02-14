Toyota Corolla Cross 2022: самый продаваемый седан в мире, станет внедорожником

Toyota Corolla готовится представить себя в версии внедорожника, готового прибыть на наши дороги, чтобы продолжить удивлять еще большим успехом, которым пользуется его старшая сестра седан.
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