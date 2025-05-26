Россия усиливает давление: авиаудары, наступление на Донбассе и формирование санитарной зоны Ирина ВальковаМинувшие ночи стали самыми напряжёнными для украинской противовоздушной обороны за всё время конфликта.
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