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Вильфанд: на юг России придут обильные осадки, на Дальний Восток – штормовой ветер

Вильфанд: на юг России придут обильные осадки, на Дальний Восток – штормовой ветер

В начале новой недели на юге России ожидаются мокрый снег, снег и дождь. Здесь действует циклон, который приведет к целому ряду негативных последствий, сообщил в понедельник, 13 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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