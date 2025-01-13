Вильфанд: на юг России придут обильные осадки, на Дальний Восток – штормовой ветер

В начале новой недели на юге России ожидаются мокрый снег, снег и дождь. Здесь действует циклон, который приведет к целому ряду негативных последствий, сообщил в понедельник, 13 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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