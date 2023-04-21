Газета «Культура»

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По инициативе Ольги Любимовой впервые в этом году состоится акция «Культура памяти»

По инициативе Ольги Любимовой впервые в этом году состоится акция «Культура памяти»

По инициативе министра культуры России Ольги Любимовой в этом году впервые пройдет акция «Культура памяти», в рамках которой сотрудники музеев, театров, музыкальных коллективов, министерства культуры посетят могилы известных деятелей культуры.

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