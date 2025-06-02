Украинская делегация прибыла на переговоры в Стамбул

Украинская делегация прибыла в Стамбул для участия во втором раунде переговоров с Россией. Об этом в понедельник, 2 июня 2025 года, Independent Türkçe со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
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