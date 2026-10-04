Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Самые плохие приметы на подводной лодке: что никогда не делают моряки

Подводники — пожалуй, самый суеверный народ во всём военном флоте. И это не случайно. Когда ты находишься в герметичной стальной трубе на глубине в сотни метров, когда воздух вокруг тебя создан машинами, а каждый клапан и каждый уплотнитель держат жизни всего экипажа, поневоле начнёшь искать хоть какую-то управляемость в происходящем.

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