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Царьград

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Агентство ЭФЭ: Число жертв Эболы в ДРК приближается к 1000

Агентство ЭФЭ: Число жертв Эболы в ДРК приближается к 1000

Число смертей от вируса Эбола в ДРК приближается к 1000. По данным Национального института общественного здравоохранения, из 2473 заражённых 999 скончались.

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