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Петербургский дневник

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В ФК «Ленинградец» заявили, что готовы заменить новороссийский «Черноморец» в Первой лиге

В ФК «Ленинградец» заявили, что готовы заменить новороссийский «Черноморец» в Первой лиге

Сейчас команда из Ленинградкой области играет во Второй лиге ФК «Ленинградец» готов заменить «Черноморца», который сейчас испытывает финансовые проблемы, в Первой лиге, сообщил генеральный директор команды из Ленинградской области Игорь Левит.

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