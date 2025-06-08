В ФК «Ленинградец» заявили, что готовы заменить новороссийский «Черноморец» в Первой лиге

Сейчас команда из Ленинградкой области играет во Второй лиге ФК «Ленинградец» готов заменить «Черноморца», который сейчас испытывает финансовые проблемы, в Первой лиге, сообщил генеральный директор команды из Ленинградской области Игорь Левит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии