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Матч с «Краснодаром» стал юбилейным для Семака во главе «Зенита»

Матч с «Краснодаром» стал юбилейным для Семака во главе «Зенита»

Сегодня, 10 октября, состоялся матч 10-го тура РПЛ между «Зенитом»и «Краснодаром».Сегодня, 10 октября, состоялся матч 10-го тура РПЛ между «Зенитом»и «Краснодаром».

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