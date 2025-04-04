Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации с 29 марта по 4 апреля

С 29 марта по 4 апреля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.