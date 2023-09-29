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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев получил предупреждение за то, что спросил у судьи, не слепой ли он

Россиянин играет против Томми Пола. При счете 4:2 и 15:15 в гейме Медведев получил предупреждение за затяжку времени от судьи Фергюса Мерфи.

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