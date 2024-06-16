W

Walery

Вооруженный путч хохлов следует ликвидировать, иначе армения и казахи рельсы потеряют. Нато их уже завалило деньгами, пропагандой, там по несколько десятков тысяч НКО и НПО. Осталось только поставить им вооружение и начнется басмаческий вариант в отличии от бендеровского.