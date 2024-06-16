Теперь этот вопрос закрыт

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Путин о СВО.1. Россия 8 лет не признавала ДНР и ЛНР, потому что хотела договориться.2. Политического решения о штурме Киева в 2022 году не было.

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Комментарии
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W
Walery
Вооруженный путч хохлов следует ликвидировать, иначе армения и казахи рельсы потеряют. Нато их уже завалило деньгами, пропагандой, там по несколько десятков тысяч НКО и НПО.  Осталось только поставить им вооружение и начнется басмаческий вариант в отличии от бендеровского.
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