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Пети о Винисиусе в «Челси»: «Без шансов – зачем переходить туда из «Реала»? Он бы хотел остаться или уехать в Саудовскую Аравию. «Синие» больше не подписывают готовых суперзвезд»

– «Челси» связывают с переходом Винисиуса Жуниора. Это что, сон? – Вини Жуниор и «Челси»? Я знаю, что это мой старый клуб, но нужно быть серьезными (смеется).

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