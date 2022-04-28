Появились подробности ДТП с самосвалом в центре Владивостока

Сразу три авто столкнулись в центре Владивостока. Водитель грузового самосвала Isuzu Elf не успел затормозить и врезался в остановившиеся перед светофором машины, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.