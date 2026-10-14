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Кристиан Хорнер об уходе из «Ред Булл»: «После кончины Матешица все изменилось – стало больше комитетов и корпоративных процедур»

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что ключевым фактором, который привел к его увольнению из компании стала смерть основателя «Ред Булл» Дитриха Матешица .

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