Юрист рекомендует внимательнее проверять реквизиты перед отправкой денег и не торопиться подтверждать операцию Если получатель ошибочного перевода отказывается добровольно возвращать деньги, отправитель может потребовать их через суд как неосновательное обогащение.
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