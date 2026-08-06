Инклюзивные организации передали «Единой России» предложения по поддержке людей с инвалидностью

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. На площадке марафона «Сила России» общественные объединения представили инициативы по развитию доступной среды, соцреабилитации и спортивной инфраструктуры для людей с инвалидностью, включая ветеранов СВО.
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