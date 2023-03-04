Закон и Порядок

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Российский борт А-50У, который якобы был подбит украинскими силами в Белоруссии, вновь был замечен в небе

Белорусские и российские СМИ опубликовали фото борта дальней радиолокационной разведки (ДРЛО) А-50У, который якобы ранее был уничтожен украинскими диверсантами на аэродроме в Мачулищах.

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