Павелски забил 150 вратарям в НХЛ. Среди действующих игроков больше лишь у Овечкина – 172

Форвард «Далласа» поразил ворота Йеспера Валльстедта, дебютировавшего в лиге за «Миннесоту» (7:2). Показатель Павелски – 13-й в истории НХЛ и второй среди действующих игроков после Александра Овечкина, который забил 172 разным голкиперам.
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