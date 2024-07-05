Китай отказался дать США грунт с Тёмной стороны Луны – мол, законы запрещают

Америка начали битву за лунный грунт, который китайцы привезли с Тёмной стороны Луны. Эта история до такой степени невероятная, что логику там искать – занятие неблагодарное.
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