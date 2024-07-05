Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • ирина Ирина
    В чем проблема , наковыряли на огороде земельки и подарили Америке.Китай отказался д...
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Китай отказался дать США грунт с Тёмной стороны Луны – мол, законы запрещают

Китай отказался дать США грунт с Тёмной стороны Луны – мол, законы запрещают

Америка начали битву за лунный грунт, который китайцы привезли с Тёмной стороны Луны. Эта история до такой степени невероятная, что логику там искать – занятие неблагодарное.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
оба  дерьмо.
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8 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Не государство, а сборище маргиналов, убийц и просто ПОДОНКОВ!
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2 час.
ирина Ирина
В чем проблема , наковыряли на огороде земельки и подарили Америке.
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23 мин.

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