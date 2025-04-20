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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сэм Куинн: «У «Лейкерс» явные проблемы из-за отсутствия центрового»

Сегодня «Лейкерс» стартовали в плей-офф с поражения на своем паркете – 95:117. «Лейкерс» не созданы для победы в жесточайших схватках.

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