«Бетис» отдал Кольядо в аренду в саудовский «Аль-Охдуд». Хавбек перешел из «Барсы» свободным агентом на прошлой неделе

24-летний полузащитник будет выступать за саудовский «Аль-Охдуд» в сезоне-2023/24. Кольядо перешел в «Бетис» из «Барселоны» свободным агентом в конце июля.
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