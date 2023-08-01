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«Бетис» отдал Кольядо в аренду в саудовский «Аль-Охдуд». Хавбек перешел из «Барсы» свободным агентом на прошлой неделе

24-летний полузащитник будет выступать за саудовский «Аль-Охдуд» в сезоне-2023/24. Кольядо перешел в «Бетис» из «Барселоны» свободным агентом в конце июля.

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