Стала известна реакция Орбакайте на протест россиян

А кто бы не окосел, от жадности пытаясь хапнуть деньги со всех сторон?

sa

svet alex

Ну, почему эти безголосые бездарности не могут понять, что народ уже тошнит от них! Давно пора выгнать все это дерьмо из России! А они еще и выражают недоумение!