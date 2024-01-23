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Стала известна реакция Орбакайте на протест россиян

Стала известна реакция Орбакайте на протест россиян

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
А кто бы не окосел, от жадности пытаясь хапнуть деньги со всех сторон?
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11 час.
РМ
Раиса Мелькумова
У нас своих бездарей полно, умерла, так умерла
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6 час.
sa
svet alex
Ну, почему эти безголосые бездарности не могут понять, что народ уже тошнит от них! Давно пора выгнать все это дерьмо из России! А они еще и выражают недоумение!
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5 час.

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