Певица не понимает, почему её концерт отменили. Кристина Орбакайте Социальные сетиКристина Орбакайте нервно отреагировала на новость об отмене предстоящего концерта в рамках гастролей по России.
Стала известна реакция Орбакайте на протест россиян
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
А кто бы не окосел, от жадности пытаясь хапнуть деньги со всех сторон?
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11 час.
РМ
Раиса Мелькумова
У нас своих бездарей полно, умерла, так умерла
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6 час.
sa
svet alex
Ну, почему эти безголосые бездарности не могут понять, что народ уже тошнит от них! Давно пора выгнать все это дерьмо из России! А они еще и выражают недоумение!
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5 час.
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