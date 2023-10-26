В Нижнем Новгороде предложили ограничить диапазон излучения рекламных конструкций

Диапазон излучения медиабордов предлагают ограничить в Нижнем Новгороде. Проект поправок в регламент установки и эксплуатации рекламных конструкций вынесли на общественное обсуждение, сообщается на сайте городской администрации.
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