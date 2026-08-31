Север Столицы
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Север Столицы

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Сергей Собянин осмотрел новое здание школы в Бескудниковском районе

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу открытия новых школ к началу 2026/2027 учебного года.

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