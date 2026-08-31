Сергей Собянин осмотрел новое здание школы в Бескудниковском районе

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу открытия новых школ к началу 2026/2027 учебного года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тимирязевский суд...
- Тимирязевский суд...
- S Собянин рассказал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым