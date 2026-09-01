Диетолог рассказала, сколько грибов можно съесть за раз

Для здорового взрослого человека оптимальная порция готовых грибов — 100–150 граммов Существует разница между отравлением ядовитыми грибами и плохим самочувствием после употребления большого количества съедобных.
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Те, кто не разбирается, собирают грибы один раз...
Спасибо за интересную статью о грибах. Чтобы самостоятельно собирать грибы, нужно в них разбираться, чтобы не набрать «мухоморов» по неопытности.
Разнообразие нашей планеты, только в грибном мире, поражает. Наш Создатель обладает безграничной мудростью и творчески подошел к своему творению Он никогда не повторяется. В Слове Бога сказано: «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший её; Он утвердил её, не напрасно сотворил её; Он образовал её для жительства: Я Господь, и нет иного». Исаия, 45 глава — Библия — Синодальный перевод.