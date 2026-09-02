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ВС РФ освободили Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в ДНР

ВС РФ освободили Казачью Лопань в Харьковской области и Святогорск в ДНР

Бойцы Вооруженных сил России группировки войск «Север» освободили Казачью Лопань в Харьковской области, а бойцы «Запада» – Святогорск в ДНР.

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