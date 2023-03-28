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«Какую бы точку зрения не озвучивал человек в 84 года, его надо уважать»: Мария Миронова снова заступилась за Лию Ахеджакову

«Какую бы точку зрения не озвучивал человек в 84 года, его надо уважать»: Мария Миронова снова заступилась за Лию Ахеджакову

Лия Ахеджакова в 84 года осталась без работы из-за своей позиции по ситуации в Украине. Она резко высказывалась о том, что там происходит, и руководство «Современника» сняло ее со спектаклей из-за того, что кто-то писал гневные письма в театр.

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