«Какую бы точку зрения не озвучивал человек в 84 года, его надо уважать»: Мария Миронова снова заступилась за Лию Ахеджакову

Лия Ахеджакова в 84 года осталась без работы из-за своей позиции по ситуации в Украине. Она резко высказывалась о том, что там происходит, и руководство «Современника» сняло ее со спектаклей из-за того, что кто-то писал гневные письма в театр.
Лия Ахеджакова в 84 года осталась без работы из-за своей позиции по ситуации в Украине. Она резко высказывалась о том, что там происходит, и руководство «Современника» сняло ее со спектаклей из-за того, что кто-то писал гневные письма в театр.
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