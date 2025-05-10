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Путин: Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной

Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пресс-конференции с российскими и зарубежными журналистами, которая […] The post Путин: Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной first appeared on LentaMsk.

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